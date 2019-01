La seconda stagione di Mob Psycho 100 durerà dodici episodi

A quanto sembra dalle ultime indiscrezioni trapelate online, la tanto attesa seconda stagione di Mob Psycho 100 non durerà ancora per molto: a giudicare dal palinsesto ufficiale, gli episodi programmati sarebbero solamente dodici.

Mob Psycho 100 è stato uno degli anime più apprezzati degli ultimi anni, cosa che non ha fatto altro che rendere l'attesa per la sua seconda stagione ancora più straziante per gli appassionati. L'inizio del suddetto secondo gruppo di episodi non ha deluso tanta pazienza, confermando l'altissimo livello qualitativo della produzione e il forte carattere dell'opera.

Non a caso i complimenti sono arrivati sia dai fan che dall'autore dell'opera cartacea originale, che hanno espresso il loro assenso sui social network, così come hanno fatto gli autori di Spider-Man: Un Nuovo Universo, che hanno apprezzato molto lo sperimentalismo dell'animazione e il coraggio dimostrato nelle scelte artistiche.

Per questo motivo tutti hanno sempre sperato che la serie potesse durare più a lungo rispetto alla prima stagione, prolungando lo spettacolo tanto acclamato. Purtroppo, almeno a giudicare da quanto riportato dall'utente Twitter Spy Otaku (potete visionare il post originale in calce alla presente notizia), che ha consultato la programmazione ufficiale degli episodi, questa seconda stagione avrà esattamente le stesse puntate delle prima, e cioè dodici.

Nonostante sia stata in ogni caso una delusione per i fan, per quanto prevista, tutto questo potrebbe lasciare spazio ad una terza stagione, visto che Studio Bones si è tenuta abbastanza margine rispetto al manga da avere materiale per ulteriori episodi. Ovviamente, gli appassionati non possono che sperare in una tale eventualità, senza che però ci sia bisogno di un lasso di tempo simile per la realizzazione.

Che ne pensate? Avreste sperato in qualche episodio in più per Mob Psycho 100 stagione 2?

Mob Psycho 100 è un manga di ONE, autore originale del fumetto di One-Punch Man e tuttora sceneggiatore dell'opera (Yusuke Murata si occupa dei disegni, invece). La versione cartacea è edita, in Italia, da Edizioni Star Comics. L'adattamento in questione è invece disponibile per il simulcast sulla piattaforma streaming legale di Crunchyroll.