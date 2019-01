La seconda stagione di Mob Psycho 100 ci regala il primo appuntamento di Shigeo

Nel corso del primo episodio della nuova stagione di Mob Psycho 100, il nostro Shigeo "Mob" Kageyama ha dovuto confrontarsi con le difficoltà della prima uscita con una ragazza. Purtroppo per lui, le cose non sono andate esattamente come si aspettava, riservandogli una brutta sorpresa...

Gli scorsi giorni hanno visto la dimostrazione concreta del perché questo 2019 si annuncia come un anno davvero di grazia per il mondo dell'animazione, così come per i suoi appassionati. A distanza di pochi giorni hanno debuttato grandi nomi dell'industria come The Promised Neverland o, ed è il caso di cui andremo a parlare qui, la seconda stagione di Mob Psycho 100.

Il primo episodio non ha lasciato soddisfatti solo i fan, che si sono precipitati a decantare le lodi della produzione sui sociale network (come vi abbiamo raccontato anche qui su Everyeye), ma anche lo stesso ONE, l'elusivo autore dell'opera originale (oltre che di One-Punch Man), che si è complimentato con gli animatori. Ma la tecnica non è il solo lato della serie che ha convinto.

Molti sono rimasti sorpresi anche dalle vicende, che vedono, per la prima volta in assoluto, il protagonista Shigeo "Mob" Kageyama alle prese con le ragazze. In effetti il giovane esper tenta in tutti i modi di isolarsi per controllare i suoi poteri, ma quando la ragazza di nome Emi (presentataci nel corso di questo episodio), ha deciso di chiedergli di uscire, Mob non ha potuto che acconsentire.

Purtroppo per il nostro eroe, le cose non erano esattamente come sembravano, e in poco tempo egli scopre che la richiesta di Emi non è altro che la punizione per una scommessa persa dalla studentessa con i suoi amici. La batosta, per quanto dura, non lascia Shigeo abbattuto per molto, come le ultime scene finiscono per confermare.

Mob infatti finisce per difendere la stessa Emi dai suoi così detti amici, ricostruendo tramite i suoi poteri un manoscritto su cui la ragazza stava lavorando, distrutto in un crudele e sadico atto di bullismo. Il risultato di questo gesto di gentilezza è il ravvedimento di Emi, che pensa ora che Shigeo "non sia poi così male", vedendolo sotto una luce totalmente diversa.

Che ne dite, Mob ha quindi ora una possibilità concreta di instaurare una relazione con Emi, nonostante le premesse non siano state le migliori? Non ci resta che attendere nuovi episodi di Mob Psycho 100 e di questa sorprendente seconda stagione.