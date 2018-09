La seconda stagione di Mob Psycho 100 svela un nuovo poster tutto estivo

I due capolavori firmati One sono riusciti a lasciare il segno. Proprio come One Punch Man, anche la seconda stagione animata Mob Psycho 100 è attesa con impazienza dai fan. Per prepararsi al debutto ufficiale previsto per gennaio prossimo, lo Studio Bones ha deciso di pubblicare un poster ogni mese fino alla pubblicazione ufficiale della serie.

L'ultima visual pubblicata ritrae Mob (Shigeo Kageyama) e Reigen intenti a godersi, seppur accaldati, le meritate vacanze estive in spiaggia.

Ahimè i dettagli della nuova stagione di Mob Psycho 100 sono scarsi, tuttavia è confermato il ritorno dei membri dello staff della prima stagione:

Yuzuru Tachikawa - regista

- regista Hiroshi Seko - responsabile della produzione della serie

- responsabile della produzione della serie Yoshimichi Kameda - character designer

- character designer Bones - studio di animazione

Come riportato in testa al post di Twitter, fino all'uscita della serie a gennaio 2019, lo Studio Bones rivelerà nuovi poster per la serie, come a voler guidare passo passo i fan al traguardo. Alcuni, più di altri, sono apparsi più "intensi", dalla distruzione di una città per mano di Mob ad allegri e rilassanti quadretti in cui vengono ritratti i personaggi intenti a festeggiare un compleanno. Sicuramente è un modo pittorico e originale per introdurre gli spettatori alla serie.

La prima stagione dell'anime è riuscita a catturare l'attenzione per il suo stile di animazione e le sue scelte di produzione. L'attenzione si focalizza su Mob, un personaggio fuori dagli schemi, intento a migliorare se stesso attraverso il proprio potere piuttosto che affidarsi al suo dono inaffidabile, mentre il mondo stesso cominciava a crollare su di lui. A peggiorare le cose è stato il suo esilarante mentore, Reigen.

Creato da ONE (artista webcomic noto per aver disegnato One Punch Man) per la rivista Ura Sunday nel 2012, Mob Psycho 100 racconta la storia di Seigeo Kageyama (soprannominato Mob), uno studente delle medie che, pur essendo una persona poco appariscente, è di fatto un Esper particolarmente dotato. Anche se il giovane cerca in tutti i modi di non attirare l'attenzione, i suoi poteri psichici spesso lo portano a dover affrontare situazioni pericolose.

I poteri di Kageyama diventano più potenti con il passare degli anni e si vede costretto a trovare nuovi modi per azzerare le sue abilità. Scoprirà ben presto quanto sia difficile tenere le sue emozioni sotto controllo.