La seconda stagione di Mob Psycho 100 svela una nuova key visual

Eccoci giunti al consueto appuntamento mensile con una nuova visual rilasciata dallo Studio BONES in occasione dell'uscita di Mob Psycho 100 II. La tanto attesa seconda stagione si avvicina sempre di più al suo debutto previsto per gennaio 2019.

Dopo l'ultima visual dedicata a Mob e Ritsu, rilassati e intenti a godersi uno spuntino notturno in compagnia di molti coniglietti, quest'ultima non è da considerarsi allegra e spensierata. L'immagine infati presenta un Reigen deluso e avvilito mentre trascorre quello che sembra essere il suo compleanno in solitudine - probabilmente si sono tutti scordati di questo evento -.

Queste visual possono considerarsi sicuramente un modo interessante e divertente di guidare i fan fino all'uscita della serie animata de Mob Psycho 100 II, mostrando non solo i lati tristi e seri, se così vogliamo definirlo, ma anche quelli demenziali e divertenti di questo anime decisamente particolare. Da eventi tranquilli come possono essere quelli di una festa, una giornata trascorsa in spiaggia a dormire sotto l'ombrellone, a quelli più turbolenti, come città distrutte e stravolte dalla forza inarrestabile di Mob.

Pur mancando pochi mesi, i dettagli sulla nuova stagione sono al momento scarsi; tuttavia è stato confermato che lo staff che si è occupato della produzione della prima stagione tornerà. Yuzuru Tachikawa si occuperà di dirigere l'anime presso lo Studio BONES, Hiroshi Seko che supervisiona la composizione della serie e, infine, Yoshimichi Kameda in qualità di character designer.

Mob Psycho 100 nasce come manga scritto e disegnato da ONE (artista webcomic noto per aver disegnato One-Punch Man) per la rivista Ura Sunday di Shogakukan nel 2012, la serie racconta la storia di Seigeo Kageyama (soprannominato Mob), uno studente delle medie che, pur essendo una persona poco appariscente, è di fatto un Esper (persona con poteri o capacità eccezionali) particolarmente dotato. Il primo adattamento anime, prodotto da BONES, è stato trasmesso in Giappone a settembre 2016. In lingua italiana il manga è edito da Star Comics, mentre l'anime è stato sottotitolato via streaming da Crunchyroll. Nel 2018 ne è stato tratto un dorama in 10 episodi trasmesso da TV Tokyo e Netflix.