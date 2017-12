La seconda stagione di Overlord si mostra nel nuovo trailer diffuso da Kadokawa

Nelle ultime ore,e lo studio d’animazione giapponesehanno rilasciato un nuovo trailer per la seconda stagione animata di Overlord , introducendo personaggi inediti e lo staff coinvolto nel progetto.

Prodotta da Madhouse e diretta da Naoyuki Itou, la serie vedrà il ritorno della compositrice Yukie Sugawara e vanterà il character design di Takahiro Yoshimatsu e Satoshi Tasaki. Il cast vocale vedrà poi l’esordio di Hiroki Touchi, Naomi Kusumi, Sora Amamiya, Kouji Ishii, Kiyono Yasuno e Ryota Ohsaka nei panni dei nuovi personaggi chiamati rispettivamente Zaryusu, Shasryu, Crusch, Zenberu, Renner e Climb.



Ambientata in un MMORPG del 2138, la serie di Overlord ha inizio quando il giocatore chiamato Momonga si rifiuta di abbandonare il mondo Yggdrasil: un longevo gioco virtuale ormai giunto al termine del proprio ciclo vitale. Anziché effettuare il logout, il leader della gilda Ainz Ooal Gown decide infatti di rimanere collegato, realizzando come i suoi compagni di squadra, invece, abbiano una vita reale ad attenderli fuori dal gioco. Improvvisamente, il ragazzo si ritroverà trasportato all’interno di Yggdrasil stesso e dovrà viaggiare alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo a scoprire cosa sia accaduto...

Ideata da Kugane Maruyama, Overlord è una serie di romanzi pubblicata in Giappone dal mese di luglio 2012. Dal progetto sono già stati tratti un manga, edito in Italia da J-Pop (Edizioni BD), e una serie d’animazione già disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming PlayYamato.