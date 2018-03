La seconda stagione di Saint Seiya - The Lost Canvas approderà in Italia ad aprile

Buone notizie per i fan di Athena e i suoi Sacri Guerrieri. Dopo qualche posticipo, il connubio formato daannuncia che le edizioni home video di "" saranno ufficialmente disponibili in Italia a partire dal prossimo 4 aprile 2018.

Come avvenuto per la prima stagione rilasciata in Italia il 22 giugno 2017 (e di cui vi abbiamo parlato durante la nostra recensione), l'anime sarà acquistabile sia in DVD che Blu-ray disc. Ogni cofanetto conterrà 13 episodi, suddivisi in 3 DVD o 2 Blu-ray disc.

Scritto e disegnato da Shiori Teshirogi e basato sulla storia originale di Saint Seiya - I Cavalieri dello zodiaco di Masami Kuruma, The Lost Canvas narra la storia della Guerra Sacra avvenuta nel XVIII secolo (ovvero 243 anni prima della serie originale) ed è incentrato sul rapporto tra Alone e Tenma, due ragazzi che, un tempo amici, sono destinati a combattere in due diverse fazioni: quella di Hades e quella di Athena. Mentre il puro Alone è diventato il Sovrano degli Inferi, Tenma si batte per la la pace e la giustizia sulla Terra, nei panni del Sacro Guerriero di Pegasus.

Prodotto dal noto studio d'animazione nipponico TMS Entertainment, l'anime di Saint Seiya - The Lost Canvas - Il Mito di Ade presenta delle armature ridisegnate in maniera innovativa e differente rispetto all’anime classico. L'edizione italiana, inoltre, presenta svariate tracce audio, al fine di accontentare sia i palati dei fan più puristi che gli estimatori del doppiaggio storico proposto nel nostro paese nei primi anni '90.

Tratto dall'omonimo manga disegnato da Shiori Teshirogi, l'anime di Saint Seiya - The Lost Canvas si è purtroppo interrotto dopo due sole stagioni pubblicate in Giappone fra il 2009 e il 2011. Sfortunatamente, lo studio TMS Entertainment si è detto non interessato a continuare il progetto.