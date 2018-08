La seconda stagione di The Seven Deadly Sins ha finalmente una data di debutto su Netlfix

La seconda stagione di The Seven Deadly Sins si è da poco conclusa in Giappone. Lo show è stato accolto in maniera altalenante dal pubblico e dalla critica (anche internazionale), ma i fan americani e del vecchio continente non vedevano comunque l'ora di sapere quando la stagione sarebbe approdata su Netflix. Beh, l'attesa per una data è finita.

Su Youtube, Netflix Latin America ha pubblicato un nuovo trailer, che potete trovare in apertura della news, che mette in evidenza i titoli in uscita entro la fine dell'anno sulla piattaforma streaming. È proprio in questo trailer che viene annunciata la data di debutto su Netflix della seconda stagione di The Seven Deadly Sins.

Come potete vedere, nel trailer viene mostrato un ampio ventaglio di titoli in arrivo nella libreria anime di Netflix. Tra Last Hope (parte uno), Dragon Pilot, Lost Song e altri, verso la fine è il turno di The Seven Deadly Sins, il quale viene schedato per ottobre 2018. tuttavia una data precisa non è stata ancora rivelata.

Il pubblico ha atteso con impazienza il ritorno dell'anime da quando la sua seconda stagione ha debuttato in Giappone a gennaio. La serie ha fatto enormi progressi in questo secondo ciclo di episodi, in quanto hanno portato i Sins faccia a faccia con i Dieci Comandamenti, un gruppo di potenti demoni pronti a riprendere il controllo della loro razza sulla Terra.