La seconda stagione di The Seven Deadly Sins è ufficialmente cominciata!

The Seven Deadly Sins è ufficialmente tornato con una seconda stagione lo scorso 13 Gennaio. Tuttavia, prima che il nuovo arco di episodi arrivi finalmente in Occidente, i fan del vecchio continente devono accontentarsi dei footage o delle immagini che vengono rilasciate, anche grazie all'aiuto di

La loro ultima uscita su rivista, che potete trovare in calce alla news, anticipa sia qualcosa sulla seconda stagione, Revival of the Commandments, sia il fatto che il nuovo tema di apertura di questa seconda stagione sia diventato il numero uno in Giappone. Il primo episodio della nuova stagione è anche un grande cambiamento per la serie che sicuramente renderà felici i fan, dato che esegue una retcon degli ultimi 10 minuti della prima stagione identificandoli come un sogno di Elizabeth.

I fan erano rimasti sconvolti dalle modifiche apportate all'anime rispetto alla serie originale e ora saranno contenti di vedere che, dopo questa retcon, la serie seguirà il manga più da vicino. The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments tratta dei Dieci Comandamenti, dieci potenti guerrieri scelti dal Re dei Demoni, portatori di una potente maledizione nota come "Comandamento". I Dieci Comandamenti vissero 3000 anni fa fino a che il tradimento di uno dei loro membri li portò a essere sigillati nella Bara delle Tenebre Eterne.

The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments è stato ufficialmente inaugurato il 13 gennaio in Giappone, e in futuro riceverà una distribuzione a livello mondiale su Netflix.