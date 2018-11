La seconda stagione di 'Un calcio volante al Mio Demonio!' è a rischio!

Attraverso l’account ufficiale Twitter della serie televisiva intitolata Jashin-chan Dropkick (Dropkick on My Devil!), è stato recentemente annunciato che la vendita dei cofanetti Blu-ray disc e DVD della serie non sta procedendo molto bene. La seconda stagione, di conseguenza, potrebbe essere a rischio...

Soltanto lo scorso mese era stato infatti annunciato che qualora fossero state vendute 2000 copie (fra DVD e Blu-ray disc) entro il prossimo 20 gennaio, il produttore esecutivo Kouichirou Natsume avrebbe deciso se dare o meno il via libera alla produzione della seconda stagione.



Sfortunatamente mancano ancora 500 copie almeno per raggiungere la quota indicata, e sebbene ci separino ancora due mesi dalla suddetta data, non è certo che il traguardo venga raggiunto in tempo. Nel frattempo, lo staff ha dichiarato che non verranno effettuati ulteriori aggiornamenti fino al “Suoi Sabato”, evento che si terrà appunto il 20 gennaio 2019, durante il quale verrà peraltro annunciato il risultato.

Nota in Italia come 'Un calcio volante al Mio Demonio!’, la serie è disponibile in Italia su Amazon Prime Video, che durante la scorsa estate ha proposto ai propri abbonati i dodici episodi del progetto. In attesa di scoprire se la seconda stagione si farà o meno, di seguito vi riproponiamo la sinossi ufficiale dlela prima.

“Jashin, un demonio dall'Inferno viene convocato improvvisamente nel mondo umano da Yurine Hanazono, stoico studente che vive in un lurido appartamento a Jinbocho. Diventano coinquilini, poiché Yurine non sa come far tornare indietro Jashin. Ma, secondo Jashin, può tornare uccidendo Yurine, quindi si attiva...?! Una commedia al veleno che vi terrà sulle spine!”