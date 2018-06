La serializzazione de L'attacco dei Giganti: High School avrà inizio nel mese corrente!

I fan de L’attacco dei Giganti erano un tempo abituati agli spin-off aventi per protagonisti delle versioni “chili” dei personaggi principali. Pare che quel trend tornerà molto preso, con l’arrivo del neo annunciato manga intitolato “L’attacco dei Giganti: High School”. Tutti i dettagli dopo il salto!

Stando alle prime informazioni emerse in rete, il fumetto "Shingeki! Kyojin Kōkō" avrà per protagonisti i personaggi principali del manga, proposti rigorosamente in versione chibi e dopo il recente salto temporale. In calce all’articolo ve ne proponiamo infatti la prima key visual, la quale ci mostra un Eren Jaeger con i capelli lunghi.

Composto da tre capitoli soltanto, il nuovo manga spin-off verrà pubblicato già a partire dal mese corrente a cadenza mensile. I fan si augurano che questo nuovo progetta possa risultare divertente tanto quanto il precedente spin-off scolastico, “Attacco! A scuola coi giganti”, concluso nel mese di luglio 2016.

Lanciato nel 2009, il manga originale de L’attacco dei Giganti è pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine; in Italia l’opera è edita da Planet Manga (Panini Comics), che finora ne ha pubblicato i primi 23 volumetti. L’editore ha reso disponibili anche numerosi spin-off cartacei legati all’opera, fra cui lo stesso manga noto come Attacco! A scuola coi giganti.