La serializzazione di Saint Seiya - Next Dimension riprenderà molto presto!

Buone notizie per i fan di Saint Seiya - Next Dimension, il manga sequel di Saint Seiya - i Cavalieri dello Zodiaco: l'opera di Masami Kurumada era in pausa dalla fine del 2017, ma finalmente riprenderà la sua serializzazione, sulle pagine di Weekly Shonen Champion, molto presto, nel corso della primavera.

Per la precisione, Saint Seiya - Next Dimension riprenderà a essere serializzato a partire dal prossimo 10 maggio 2018 sulle pagine della rivista giapponese, dopo che il manga era andato in pausa a partire dallo scorso 19 ottobre del 2017. Pochi giorni prima del suo ritorno, ovvero l'8 maggio 2018, verrà pubblicato anche il tankobon numero 12 dell'opera di Masami Kurumada.

Saint Seiya - Next Dimension è invece pubblicato, in Italia, da J-POP Manga, che si appresta a rilasciare il tankobon numero 11 il 18 aprile 2018; la serie classica, invece, è di proprietà di Edizioni Star Comics, mentre tutti gli altri spin-off del franchise dei Cavalieri dello Zodiaco vengono pubblicati nel nostro Paese da Planet Manga per Panini Comics.

Le edizioni italiane delle versioni anime della serie, invece, sono a cura di Yamato Video che, grazie alla collaborazione con Koch Media, che distribuisce le versioni home video sul mercato nostrano, ha recentemente pubblicato il box della seconda stagione di Lost Canvas - che abbiamo recentemente visionato e recensito.