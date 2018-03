La serie anime di Golden Kamui ha finalmente una data d'uscita ufficiale

è uno dei manga più popolari degli ultimi anni, quindi i fan della serie sono stati particolarmente lieti di scoprire che l'opera avrebbe ricevuto un adattamento anime che sarebbe uscito nel 2018.

Questi fan saranno ancora più entusiasti di scoprire che l'annunciata serie animata ha ora una data di uscita ufficiale, in quanto la prima puntata andrà in onda il prossimo 9 Aprile. A rivelarlo, come potete vedere in calce alla notizia, una nuova key visual rilasciata su una rivista giapponese.

Dall'immagine possiamo ammirare i protagonisti nelle loro vesti animate, ma per poterli vedere in movimento dovremo attendere Aprile. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale per l'adattamento anime di Golden Kamui:

"All'inizio del XX° secolo, il veterano della guerra russo-giapponese Saichi "Immortal" Sugimoto porta avanti una misera esistenza durante la corsa all'oro del dopoguerra nelle terre selvagge dell'Hokkaido. Quando incappa in una mappa per ottenere una fortuna in oro Ainu, Saichi si imbarca nell'infida ricerca per trovarlo, ma non è l'unica parte interessata, e chiunque conosca l'esistenza dell'oro ucciderà per possederlo! Di fronte alle dure condizioni delle terre selvagge del nord, criminali spietati e soldati giapponesi disonesti, Sugimoto avrà bisogno tutte le sue capacità e fortuna -e l'aiuto di una ragazza Ainu di nome Asirpa- per sopravvivere."

Hitoshi Nanba (Heroman, Fate/Grand Order: First Order) ha diretto la serie mentre Noboru Takagi (Baccano!, Durarara!!) ha lavorato allo script. Kenichi Ohnuki (Gundam Build Fighters) si è occupato del design dei personaggi della serie e Koji Watanabe del design delle armi da fuoco.

Golden Kamui è stata originariamente creata da Satoru Noda e pubblicata per la prima volta su Young Jump di Shuiesha nel 2014.