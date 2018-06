La serie anime di Tokyo Ghoul:re riceverà una seconda stagione

Sin da quando è cominciata, la serie anime di Tokyo Ghoul:re è stata oggetto di critiche da parte dei fan per un'eccessiva sovrabbondanza di personaggi. Gli spettatori avevano paura di non riuscire a ricordarsi di tutti, ma la serie è venuta incontro loro annunciando prima che gli episodi sarebbero stati 24, e ora che ci sarà una seconda stagione.

Proprio così, Tokyo Ghoul:re riceverà una seconda stagione. A rivelarlo, come potete vedere in calce alla notizia, è stato l'ultimo numero della rivista Young Jump edita da Shueisha. La conferma di una seconda stagione rivoluziona parzialmente ciò che era emerso nelle ultime settimane in merito al numero di episodi che la serie avrebbe ricevuto.

Tokyo Ghoul:re, secondo i report, avrebbe dovuto essere suddivisa in due "cour" da 12 episodi l'una, per un totale di 24 puntate. Gli anime addicted sanno bene che con il termine "cour" si indica un gruppo stagionale di 12 o 13 episodi che tipicamente costituiscono un arco della storia, e una stagione con due cour dividerà i suoi episodi in due parti.

Ma i piani sembrano essere in parte cambiati. Tokyo Ghoul:re, al 12° episodio, vedrà la conclusione della terza stagione, e la seconda parte di episodi verranno trattati come una stagione a se stante (la quarta dunque) che arriverà sugli schermi giapponesi a ottobre 2018.