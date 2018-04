la serie anime Vampire Knight è da oggi disponibile su Netflix

Vampire Knight, famosa serie shojo della rivista LaLa, sbarca quest'oggi su Netflix con le due stagioni che compongono la sua serie animata. L'anime è giunto a termine nel lontano 2008, mentre la versione cartacea si è conclusa nel 2014 con il 19° volume.

Vampire Knight è ambientato nella Cross Academy, una prestigiosa scuola privata con un' insolita struttura delle classi. Gli studenti sono infatti divisi fra Day Class, composta da normali studenti che svolgono le loro lezioni di giorno, e Night Class, un'élite di bellissimi e geniali vampiri. Solo tre persone della Day Class sono a conoscenza di questa verità: il preside e i due "Guardian", Yuki Cross, la protagonista, e Zero Kiryu. I compiti dei Guardian sono: assicurare una convivenza pacifica fra le due classi e non far scoprire il segreto della Night Class. Tuttavia, Yuki ha visioni sanguinose e dubbi sul suo passato, e scopre che Kaname Kuran, il capo della Night Class, le nasconde un segreto.

Vampire Knight è disponibile in italiano, inglese e giapponese.