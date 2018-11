La serie di Fruits Basket avrà un nuovo adattamento anime

Tutti i fan della serie di Fruits Basket, assente sugli schermi da quindici anni, posso gioire, dato che, dopo i rumors dei giorni scorsi, ora c'è l'ufficialità: il franchise avrà un nuovo adattamento anime dedicato.

Per qualsiasi appassionato del genere manga shojo, la serie di fine anni novanta Fruits Basket non può non figurare tra le proprie letture. La storia narrata in ventitré volumi tra il 1998 e 2006 dalla mangaka Natsuki Takaya è rimasta nei cuori dei fan, e, nonostante siano passati quasi quindici anni dal suo primo ed unico adattamento animato, sembra proprio che i fan potranno presto gustarsi nuovamente l'opera.

Il ritorno di Tohru Honda e compagni era stato prefigurato già nei giorni scorsi, quando le prime voci su un reboot della serie hanno cominciato a serpeggiare su internet, ma nelle scorse ore è stata pubblicata un'immagine, relativa ad una rivista natalizia, che pare ufficializzi definitivamente il nuovo adattamento animato. Ovviamente ancora non si sa niente né sulla natura di questa nuova trasposizione né sui tempi che dovremmo aspettarci per una sua eventuale pubblicazione sul mercato, ma il testo indica che la serie adatterà il manga originale di Fruits Basket.

La speranza di molti degli appassionati è proprio che questa nuova iterazione animata della saga adatti in maniera più fedele l'opera cartacea originale, laddove la prima serie del 2001, curata dallo Studio Deen, aveva considerevolmente cambiato alcuni aspetti relativi a trama e personaggi, cogliendo sul vivo chi aveva seguito l'opera sin dalla sua nascita.

I fan sono davvero entusiasti, dato che i quindici anni che li separano da quei ventitré episodi andati in onda dal giugno al dicembre del 2001 non sono stati alleviati nemmeno dal proseguo del manga originale, che ha continuato la propria pubblicazione addirittura fino al 2006, concludendo solo allora la sua pubblicazione mensile sulla rivista Hana to Yume.

Per chi è troppo giovane per ricordare, la storia narra di Tohru Honda, studentessa di liceo orfana di entrambi i genitori, che vive accampata nel bosco in un tenda da quando il nonno paterno le ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione in attesa che la sua casa venga ristrutturata. Durante una passeggiata, la ragazza scopre che Yuki Sohma, un suo compagno di classe, vive vicino a dove si trova lei e, coinvolta in uno scontro tra il ragazzo e suo cugino Kyo, scopre casualmente che tutti i membri della famiglia Sohma, quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, si trasformano in un animale dello zodiaco cinese. Decide allora di aiutare i nuovi amici a spezzare la maledizione.