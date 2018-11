La serie Lupin III: Part 5 arriverà presto in formato digitale in America

Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio dell'arrivo sul mercato americano della versione digitale di Lupin III: Part 5, l'ultima serie dedicata al ladro gentiluomo. I primi dodici episodi arriveranno il prossimo 18 novembre, insieme ad un gustoso extra.

L'annuncio è arrivato in forma ufficiale nelle scorse ore: TMS Entertainement Usa ha dichiarato che l'arrivo dei primi dodici episodi di Lupin III: Part 5 arriveranno il prossimo 18 novembre, in formato digitale, su iTunesm, Google Play e su Amazon Digital. La prima parte di quella che è la quinta trasposizione animata dedicata al ladro gentiluomo più amato al mondo, includerà anche l'episodio speciale realizzato per il cinquantesimo anniversario dell'opera, intitolato "Is Lupin Still Burning?" ("Lupin wa Ima mo Moeteiru ka?"), mai trasmesso prima negli USA.