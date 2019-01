La serie originale Fairy gone debutterà nella primavera del 2019

Il 2019 sembra aver in serbo per gli amanti dei manga e degli anime moltissime novità. Una di queste riguarda un nuovo progetto animato originale intitolato Fairy gone e che farà il suo debutto ufficiale nel mese di aprile di quest'anno.

L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi dallo studio di animazione P.A. Works (noto per titoli famosi quali Maquia, Iroduku: The Eorld in Colors). A dirigere la serie animata sarà Kenichi Suzuki (Cells at Work! Lavori in corpo, Le bizzarre avventure di JoJo) mentre Ao Jūmonji (autore dei romanzi fantasy Grimgar of Fantasy and Ash) si occuperà della stesura e della supervisione della sceneggiatura. Il design originale dei personaggi e delle creature è stato concepito e curato da Haruhisa Nakata (autore di Levius) e adattato per l'animazione da Takako Shimizu (Le bizzarre avventure di JoJo, Sōsei no Aquarion Love). Le musiche verranno infine realizzate dal gruppo (K)NoW_NAME (Grimgar of Fantasy and Ash, Sakura Quest) e per la opening theme verrà utilizzato un loro brano dal titolo “KNOCK on the CORE“, udibile nel teaser. Il breve filmato mostra i bozzetti dei personaggi introducendo i relativi doppiatori:

Kana Ichinose nei panni di Maria Noel , nuova recluta in "Dorothea" e unica sopravvissuta del suo villaggio, assieme all'amica d'infanzia Veronica . Maria è un caso particolare, in quanto è in grado di controllare le fate senza dover subire alcun intervento chirurgico per trapiantare organi fatati.

, nuova recluta in "Dorothea" e unica sopravvissuta del suo villaggio, assieme all'amica d'infanzia Veronica . Maria è un caso particolare, in quanto è in grado di controllare le fate senza dover subire alcun intervento chirurgico per trapiantare organi fatati. Ashclad , la fata di Maria.

, la fata di Maria. Tomoaki Maeno nel panni di Free Underbar , il comandante sostitutivo dell'unità 1 di Dorothea.

, il comandante sostitutivo dell'unità 1 di Dorothea. Red Hood , fata di Free Underbar.

, fata di Free Underbar. Ayaka Fukuhara nei panni di Veronica Thorn , l'amica d'infanzia di Maria.

, l'amica d'infanzia di Maria. Blood Daughters , la fata di Veronica.

, la fata di Veronica. Yoshimasa Hosoya nei panni di Ulfran Low , ex Fairy Soldier che ha combattuto a fianco di Free Underbar durante il conflitto, nel quale hanno perso la vita anche sua moglie e suo figlio.

, ex Fairy Soldier che ha combattuto a fianco di Free Underbar durante il conflitto, nel quale hanno perso la vita anche sua moglie e suo figlio. Fitcher, la fata di Ulfran. Con le sue sei lame, separa i nemici.

La serie è ambientato in un mondo in cui le fate posseggono e risiedono all'interno degli animali, garantendo loro poteri speciali. Attraverso un’operazione chirurgica si possono trapiantare gli organi degli animali negli umani. Ciò rende questi ultimi parzialmente in grado di evocare le fate e di usarle come armi. Alla fine questi individui furono usati come armi e chiamati Fairy Soldiers. Dopo una lunga guerra, questi soldati avevano perso il loro scopo e dovevano reintegrarsi nella società. Dal governo alla mafia ne persino al terrorismo, ognuno scelse la propria strada. La storia inizia nove anni dopo la fine della guerra e si concentra sulla protagonista Maria, nuova recluta di "Dorothea", un'organizzazione dedita all'indagine e alla repressione dei crimini e degli incidenti legati alle fate. Anche in questi tempi di pace, il governo è ancora instabile.

Che ne dite? Può meritare come serie animata?