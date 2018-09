La serie Persona 5 The Animation continuerà con uno special!

Subito dopo i titoli di coda del 26° episodio, e ultimo, di Persona 5 The Animation è stato annunciato che la serie animata proseguirà con uno special televisivo previsto per la fine del 2018.

Il video, in anteprima, offre degli scorci della nuova animazione intitolata "Dark Sun". Ulteriori informazioni, come la sinossi, la data precisa di trasmissione e la durata dell'OVA, saranno rilasciate in un secondo momento.

La serie di Persona 5 The Animation è la trasposizione animata del videogioco Persona 5, un videogioco di ruolo di genere JRPG e simulatore di vita per PlayStation 3 e PlayStation 4. È il sesto titolo della serie Persona, creata dalla Atlus e uscita in occidente nella primavera del 2017.

L'anime è diretto da Masashi Ishihama (Shinsekai Yori, Garakowa - Restore the World -) e sceneggiato da Shinichi Inotsume (Akatsuki no Yona, Gangsta) presso lo studio CloverWorks.

L'opera ha ricevuto anche un adattamento a manga, scritto e disegnato da Hisato Murasaki, serializzato su Ura Sunday nel 2016.

La storia è ambientata in un Giappone governato da adulti corrotti. Un gruppo di sedicenni, trova il modo di accedere al metaverse dove può rubare i cuori delle persone malvagie costringendole a pentirsi e a confessare i propri crimini. Tra sostenitori convinti della giustizia di questo gruppo, conosciuto come "Ladri fantasma" e la polizia che da loro la caccia, per i ragazzi comincia una sfida difficilissima.