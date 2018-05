La sfida tra Holly e Benji entra nel vivo nel 7° episodio di Captain Tsubasa!

David Production ha diffuso immagini e anticipazioni sulla trama dell'episodio 7 di Captain Tsubasa, l'anime remake dell'opera di Yoichi Takahashi conosciuta in Italia con il titolo di Holly e Benji. Ammiriamo i primi scatti e la sinossi di una puntata in cui il match ufficiale tra Nankatsu e Shutetsu entra nel vivo!

L'episodio 7 di Captain Tsubasa verrà trasmesso nella giornata di oggi (martedì 15 maggio) sui circuiti televisivi giapponesi: il titolo sarà "Tsubasa il Fantasista" e di seguito vi proponiamo la trama ufficiale, diffusa dallo staff di David Production.

Wakabayashi è furioso per l'inaspettata strategia della Nankatsu, che consiste nel tenere in difesa l'attaccante Tsubasa, e ordina alla sua squadra di segnare almeno 50 gol per sfidare Oozora. Genzo pensa che sarà facile segnare perché la squadra Nankatsu, in passato, ha perso in un incontro di allenamento proprio con la Shutetsu per uno scarto di 30 reti. Tuttavia il gioco attivo di Tsubasa e Ishizaki, unito al grande lavoro di squadra degli altri, sta tenendo i giocatori della Shutetsu lontano dall'obiettivo. Un irritato Wakabayashi decide di rompere gli schemi e sfida Tsubasa a mostrargli le sue vere capacità. Tsubasa riceve la palla, dribbla i suoi avversari e inizia a correre verso Wakabayashi...

Voi state seguendo il nuovo anime su Holly e Benji? Sapete che di recente è tornato in edicola il manga originale di Yoichi Takahashi?

In calce vi lasciamo le immagini in anteprima dell'episodio 7.