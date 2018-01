La sigla di chiusura di Tokyo Ghoul:re sarà cantata dalla band nipponica Jooubachi

Secondo quanto riportato dal portale di informazione, il nuovo tema di chiusura dell’anime Tokyo Ghoul:re sarà intitolato “” e verrà cantato dalla band nipponica

Come comunicato attraverso un nostro recente articolo, Tokyo Ghoul:re andrà in onda sul circuito televisivo nipponico durante il prossimo mese di aprile, e a quanto pare una delle componenti della banda giovanile Jooubachi avrebbe instaurato un rapporto di amicizia con lo stesso Sui Ishida, creatore del manga Tokyo Ghoul.



Questo è stato infatti il commento sull’argomento della cantante Abu-chan, leader della band in attività ormai dal 2009: “Durante la scorsa primavera, Sui ha partecipato ad uno dei nostri concerti e subito dopo abbiamo chiacchierato davanti ad un paio di drink analcolici. I nostri argomenti si sono fatti molto seri e abbiamo parlato dei nostri rispettivi lavori e della vita in generale. […] Questo sarà la prima sigla finale di un anime per le Jooubachi, e siamo davvero onorate che sia proprio per Tokyo Ghoul:re. Adoro la serie di Sui. Appuntamento a primavera!”

Prodotto dal rinomato Studio Pierrot, Tokyo Ghoul:re sarà diretto e sceneggiato rispettivamente da Odahiro Watanabe e Chuji Mikasano, mentre il character design sarà curato da Atsuko Nakajima. Il cast vocale è composto da Hanae Natsuki nei panni del protagonista Sasaki Haise, mentre Kaito Ishikawa sarà Kuki Urie, Yuma Uchida sarà Ginshi Shirazu, Natsumi Fujiwara sarà Tooru Mutsuki, e Ayane Sakura sarà Saiko Yonebayashi.