La Stagione 4 di My Hero Academia è già in produzione! Uscita nel 2019?

I fan si sentono già orfani dell'anime di My Hero Academia, la cui terza stagione è terminata da poco con l'episodio 25. Sembra, però, non si dovrà aspettare molto per le puntate che comporranno la Stagione 4!

Da Twitter, infatti, proviene un messaggio di Yoshihiro Oyabu, producer della terza stagione di My Hero Academia per lo Studio BONES. Oyabu ha lasciato un messaggio a tutti i fan della produzione, dichiarando che la Stagione 4 si trova già in fase realizzativa.

Ecco le sue parole:

"Grazie a tutti per aver guardato l'ultimo episodio della Stagione 3, 'Invincibile'! È grazie al supporto di tutti voi se siamo in grado di realizzare la Stagione 4. E, infatti, abbiamo già iniziato la produzione!

La Stagione 4 sarà a dir poco esplosiva e piena di personaggi carismatici. Anche se, per adesso, dobbiamo temporaneamente dividerci, speriamo che continuerete a supportarci!"

Quel che sappiamo, insomma, è che My Hero Academia Stagione 4 si trova già in fase di produzione. in base a ciò, nonostante non sappiamo quando sia effettivamente iniziata, potremmo azzardare che i nuovi episodi possano arrivare anche nel 2019. D'altronde, la popolarità dell'anime ha raggiunto livelli notevoli e non è da escludere che lo Studio BONES non voglia far attendere i suoi appassionati più del dovuto.