La star NBA Jeremy Lin sfoggia delle scarpe a tema Akatsuki di Naruto Shippuden

Vediamo la stravagante trovata che il cestista dei Atlanta Hawks ha escogitato per le sue calzature: si tratta di uno splendido paio di scarpe a tema Akatsuki, la temibile organizzazione di cui fanno parte tutti i principali villain di Naruto Shippuden.

Sicuramente non si può negare che Naruto, il manga creato da Masashi Kishimoto, così come il suo seguito, Naruto Shippuden, siano diventati molto di più di semplici opere cartacee per l'intrattenimento. Si tratta ormai di veri e propri fenomeni culturali planetari, con tutte le conseguenze che un fatto come questo comporta. Un esempio calzante può essere rappresentato dal modo in cui Naruto Shippuden ha trovato il modo di fare il suo ingresso in un campo NBA pochi giorni fa.

Il merito va al playmaker degli Atlanta Hawks Jeremy Lin, che nella partita che si è giocata di recente contro i Sacramento Kings ha deciso di solcare il parquet con un paio di scarpe molto speciale, che non sono sfuggiti ai fan dei nostri ninja preferiti. Come potete vedere dalle immagini infatti, si tratta di un paio di sneakers targate Adidas, sul cui lato però, è riconoscibile la famigerata nuvola rossa su sfondo nero, simbolo inconfondibile dell'Akatsuki.

Tale associazione sarà senz'altro nota a tutti gli appassionati, annoverando tra i suoi membri tutti i nemici più significativi dell'ultima parte del manga, da Itachi a Deidara, fino ad arrivare a Pain e a Obito. Purtroppo, nonostante i fan le abbiano immediatamente adorate, non esiste un tale modello sul mercato, e Lin le ha fatte personalizzare per se stesso.

Che ne dite? Vi piacciono le scarpe che Jeremy Lin ha deciso di indossare per far sapere al mondo che è anche lui un amante di Naruto Shippuden? Le vorreste?