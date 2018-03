La storica copertina del numero 100 di Amazing Spider-Man è stata venduta a prezzo record

Una copertina dei fumetti di Amazing Spider-Man ha stabilito un nuovo record come "la copertina più preziosa della Marvel" in un'asta a Dallas.

La copertina originale di Amazing Spider-Man #100 della Marvel del 1971 è stata venduta da Heritage Auctions a Dallas, in Texas, per una strabiliante cifra di 400.000 dollari. La copertina, degli artisti John Romita Sr. e Frank Giacoia, è inchiostro su matita blu e inizialmente si prevedeva che arrivasse a 300.000 dollari. Anche Il precedente record è stato stabilito da Heritage Auctions nel 2013 per una cover del 1973. Fu venduta per 286.800 dollari. La copertina che ha stabilito il nuovo record, che presenta i volti di oltre 25 amici e nemici di Spider-Man, è considerata una delle più influenti nella storia dei fumetti.

Romita e Giacoia collaborarono con il creatore di Spider-Man Stan Lee durante la creazione della cover. Secondo il Senior Vice President per Fine and Decorative Arts di Heritage Auctions, Ed Jaster, la copertina è stata realizzata anche al culmine artistico di Romita, con quest'ultimo che rappresentava uno degli artisti più iconici a lavorare sul titolo dopo la partenza di Steve Ditko. "La copertina è stata realizzata durante il periodo di punta delle opere di John Romita Sr., in un periodo in cui la popolarità di Spider-Man era estremamente alta", ha detto Jaster. "John Romita Sr aveva fatto le copertine e gli interni di Spider-Man #39-95, e ha cambiato il personaggio da una specie di ragazzino delle scuole superiori a uno studente universitario più sicuro di sé, che è parte del motivo per cui Spider-Man è stato in grado di catturare più di un vecchio mercato."

Per quanto riguarda la storia di Amazing Spider-Man #100, la cover ornata da villain era una scelta azzeccata. Il numero dell'anniversario è pieno di cattivi -tra cui Vulture, Lizard, Green Goblin, Doctor Octopus e Kingpin- mentre Peter Parker lotta per trovare l'equilibrio tra la sua vita normale e le responsabilità di essere Spider-Man. Nel disperato tentativo di lasciare Spider-Man alle spalle, Peter crea una pozione che lo spoglierà dei suoi poteri da ragno, poi si addormenterà. Dopo una notte selvaggia di sogni e di ricerca dell'anima, tutto termina con il risveglio di Peter, ma un forte prurito lo porta a scoprire che altre quattro braccia gli sono cresciute nel sonno.