La Tatsunoko annuncia nuovi progetti anime in vista del 55° anniversario della compagnia

Durante l'Anime Japan 2018 era presente anche la, che ha presenziato la nota kermesse nipponica annunciando alcuni nuovi progetti legati al 55° anniversario della celebre compagnia, inclusa la produzione di un nuovo anime originale. Scopriamo insieme tutte le novità provenienti dall'Anime Japan 2018.

La compagnia, nel corso delle ultime ore, ha fatto dunque sapere di essere al lavoro su un nuovo anime originale, la cui visual reca una frase che recita:

"Una ragazza che ha solo il suo sorriso a proteggerla, una ragazza il cui sorriso salverà il mondo"

Per ora non conosciamo, purtroppo, ulteriori dettagli sul titolo, sulla trama, sul cast o sulla data di debutto del nuovo anime originale della Tatsunoko, ma sembra che il progetto valido per la celebrazione del 55° anniversario della storica compagnia di animazione nipponica rivesta una certa importanza.

La Tatsunoko festeggerà i 55 anni della società anche con nuovi progetti legati a Infini-T Force: il franchise si arricchirà con un nuovo manga scritto da Ukyo Kodachi (lo sceneggiatore di Boruto: Naruto Next Generations, che ha realizzato anche la novel Naruto: Gaara Hiden - Sajingenso) e disegnato da Ejiri (P2! - Let's Play Ping Pong!). Un nuovo anime, invece, debutterà nell'autunno del 2018.

Restiamo in attesa di ulteriori novità, soprattutto sul misterioso nuovo anime originale.