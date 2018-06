La terza stagione di 'A Certain Magical Index' ha finalmente una finestra di lancio!

Annunciata durante il mese di ottobre 2017, la terza stagione dell’anime A Certain Magical Index (noto in patria come ‘To aru Majutsu no Index’) esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo ottobre. Tutti i dettagli dopo il salto!

Prodotta dallo studio d’animazione J.C. Staff, che ne aveva già curato le precedenti stagioni, la nuova serie di A Certain Magical Index farà parte del cosiddetto "A Certain Project 2018”. Come rivelato nei mesi passati, Atsushi Abe e Yuka Iguchi presteranno nuovamente le loro voci a Touma Kamijo e Index, ossia i due personaggi principali dell’intera vicenda.

Tratto dalla serie di light novel scritta da Kazuma Kamachi dal lontano 2004, l’anime di A Certain Magical Index è ambientato al centro di una città popolata quasi esclusivamente da studenti, e pertanto chiamata “Città-Studio”. In questo lungo governato dalle leggi di una gerarchia molto severa, dalla tecnologia e dalle capacità sovrannaturali degli abitanti, le disuguaglianze e le discriminazioni fanno parte della vita quotidiana di gran parte della popolazione.



Paradiso per alcuni e tremendo inferno per altri individui, la Città-Studio è nondimeno una città poliedrica che ha attirato su di sé l’ira della Chiesa. Quest’ultima padroneggia l’arte della magia e vorrebbe rovesciare l’ordine stabilito. A tal proposito, la Chiesa conta sulla giovane Index e sulla conoscenza dei 103.000 incantesimi proibiti.



Il protagonista della vicenda, lo studente Touma Kamijou, ha il potere di azzerare le capacità sovrannaturali dei suoi coetanei. La sua vita cambia radicalmente quando si imbatte in Index, una suona appartenente alla Chiesa Puritana Inglese che sconvolgerà la sua esistenza.

Siete felice all'idea di poter finalmente assistere alle nuove avventure di Touma, Index e della meravigliosa Mikoto Misaka?