La terza stagione animata di My Hero Academia sarà trasmessa in Giappone ad aprile

Stando a quanto rivelato lo scorso sabato, durante l’evento "”, la terza stagione animata di My Hero Academia dovrebbe esordire sul circuito televisivo nipponico nel mese di aprile 2018.

A quanto pare, i nuovi episodi conserveranno il vecchio slot orario (ogni sabato alle 17:30) e saranno trasmessi su YTV, NTV ed altri 27 network affiliati. La stagione alle porte trasporrà in animazione l'arco narrativo legato alla gita scolastica nella foresta. In occasione dell’evento, la produzione ha rilasciato inoltre una nuova illustrazione realizzata dal character designer Yoshihiko Umakoshi, che vi proponiamo in calce all’articolo.



Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, My Hero Academia è serializzato in Giappone su Weekly Shonen Jump sin da luglio 2014. Il manga si compone al momento di 16 volumetti, di cui 11 sono disponibili anche in Italia grazie all’editore Star Comic. Dal fumetto sono inoltre state tratte due serie di animazione, già visionabili anche con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID.