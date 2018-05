La terza stagione de L'attacco dei Giganti trasporrà almeno due archi narrativi del manga!

Poiché la seconda stagione dell’anime tratto da L’attacco dei Giganti, lo scorso anno, si era conclusa bruscamente dopo dodici episodi soltanto, i fan della serie sono tuttora molto preoccupati che la terza possa chiudersi altrettanto in fretta. Pare invece che questa non solo si comporrà di 24 episodi, ma coprirà più di un arco narrativo!

Sin dal preciso istante in cui Wit Studios ha annunciato la terza stagione de L’attacco dei Giganti, i fan del sensei Isayama hanno subito cercato di capire quale porzione del manga verrà trasposta, stavolta, in animazione. Mentre il trailer della stagione aveva invero confermato che questa adatterà almeno l’arco narrativo “Uprising”, vi era già chi sosteneva che la serie non si sarebbe fermata lì. Di conseguenza, i fan saranno felice di scoprire che l’imminente stagione alle porte adatterà sicuramente anche l’arco narrativo del “Ritorno a Shiganshina”.



A confermare la notizia è stato Penguin Random House, editore occidentale che collabora con Kodansha Comics per pubblicare i volumi del manga anche in Nord America. Non molto tempo fa, infatti, la casa editrice aveva annunciato un cofanetto di manga intitolato “Attack on Titan - Stagione 3 - Part I”, che appunto conterrà i volumi 13-17 della serie.



Recentemente, invece, è stato annunciato anche il secondo box, che invece conterrà i volumi 18-22 del manga originale, ossia quelli relativi all’arco narrativo intitolato “Ritorno a Shiganshina”. Poiché, in passato, le raccolte statunitensi sono state sempre molto fedeli ai contenuti delle precedenti stagioni dell’anime, i fan de L’attacco dei Giganti sono già in visibilio.



Qualora non abbiate ancora letto l’arco narrativo del “Ritorno a Shiganshina”, vi basti sapere che, come suggerito dal titolo, la storia proposta dal suddetto vedrà l’Armata Ricognitiva di Paradis prepararsi a riprendere il distretto di Shiganshina, invaso dai Titani nelle prime battute del fumetto e villaggio natio di Eren Jaeger. Chissà che questa non possa svelare finalmente i segreti nascosti nel seminterrato della sua vecchia abitazione...

Vi ricordiamo che il primo episodio della terza stagione de L'attacco dei Giganti esordirà il prossimo 22 luglio sul circuito televisivo nipponico.