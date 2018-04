La terza stagione di Fairy Tail segnerà il ritorno dello storico cast vocale!

Il sito ufficiale dell’anime tratto dal più famoso manga di Hiro Mashima, Fairy Tail, ha recentemente confermato che la terza stagione della serie esordirà sul circuito televisivo nipponico durante il prossimo autunno. Di conseguenza sono già stati confermati i doppiatori dei cinque personaggi principali e lo staff dell’anime.

Prodotta dagli studi d’animazione A-1 Pictures e Bridge, la terza stagione di Fairy Tail vedrà il ritorno dello staff che ha lavorato alla seconda stagione, a cominciare dal direttore Shinji Ishihira. La sceneggiatura è stata affidata a Masashi Sogo, mentre Shinji Takeuchi e Toshihiko Sano ne cureranno il character design. A Shoji Hata e Yasuharu Takanashi è stata rispettivamente affidata la composizione degli effetti sonori e delle musiche.



Per quel che concerne invece il cast vocale, l’immancabile Tetsuya Kakihara tornerà a prestare la propria voce al protagonista Natsu Dragneel, mentre Aya Hirano e Rie Kugimiya doppieranno rispettivamente la bionda Lucy Heartphilia e il gatto Happy. Yūichi Nakamura darà voce a Gray Fullbuster, mentre Sayaka Ohara sarà nuovamente la potentissima Erza Scarlet.

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato il 53° volumetto. L'opera ha finora ricevuto due trasposizioni televisive, attualmente in onda sulla rete italiana Rai Gulp, cui se ne aggiungerà una terza - conclusiva - nel corso dell’anno corrente. Il manga ha poi ispirato anche due film d’animazione e vari OAV, purtroppo ancora inediti nel Bel Paese.