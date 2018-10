La terza stagione di My Hero Academia ci lascia con un finale aperto!

Nonostante sia finito,My Hero Academia 3 non smette di far parlare di sè, grazie al finale in sospeso. Il terzo capitolo della serie animata è stato uno dei più seguiti di quest'anno e la notizia ufficiale di una quarta stagione non ha fatto che alimentare gli animi dei fan.

Si è tanto parlato del giovane Mirio, membro dei Big 3, ma non dimentichiamoci che gli ultimi episodi della serie hanno anticipato molto riguardo alle intenzioni future dei malvagi! Come ben sappiamo, Shigaraki e la Lega dei Malvagi hanno deciso di continuare la loro espansione, seminando il panico in città. Abbiamo avuto modo di conoscere anche un nuovo villain, Overhaul , tuttavia dovremo pazientare per poterlo vedere in azione e aspettare l'uscita del quarto capitolo.

Nel 24° episodio della terza stagione, Twice aveva già accennato al fatto che la Lega dei Villain, in attesa del ritorno di All Might, stava cercando di reclutare nuovi membri, desiderosi di unirsi alla loro causa, e di conseguenza aumentare la loro forza. È in quel momento che l'attenzione dell'inquadratura passa per pochi secondi da Twice a Overhaul, intento ad eliminare in maniera alquanto brutale un piccolo gruppetto di malvagi. Solo nell'ultima viene mostrato qualcosa di più di questo nuovo cattivo. Ora il gruppo dei Villain può vantare la presenza di un nuovo membro, grazie all'aiuto di Twice che ha introdotto Overhaul a Shigaraki e al resto della banda.

Il breve scambio di battute, tenuto in un magazzino sperduto chissà dove, ha fatto emergere un elemento importante: il desiderio di Overhaul di incontrare Shigaraki, e la curiosità di quest'ultimo verso questo nuovo antieroe, definito come un "grosso pesce pazzo". Era solo questione di tempo!

Poco prima dell'enorme scritta in rosso che preannuncia la desiderata 4° stagione, l'attenzione si sposta su Midoriya e su un monologo. La consapevolezza di essere ormai vicini a diventare eroi non fa che accrescere la tenacia del protagonista, anche se il futuro che attende lui e i suoi amici sembra avvolto dall'oscurità, che lentamente sta inghiottendo la città.

"Quello scelto per essere il successore...e quello scelto e lasciato libero, presto si sarebbero incontrati in un futuro prossimo." queste sono le ultime parole prima della fine. Un finale in sospeso che ha rappresentato un duro colpo per molti fan della serie. Tuttavia questo monologo ha confermato l'intento di rendere Midoriya il degno successore di All Might e non un'imitazione. Le basi sono state gettate, la strada è piuttosto chiara, ora non resta che attendere!



Nato dalla mente geniale del mangaka Kohei Horikoshi, il manga shonen My Hero Academia è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2014. La fama e il successo ottenuto dalla serie ha spinto lo studio Bones a produrre un adattamento animato, al momento composto di tre stagioni. Al manga sono ispirati anche un videogioco, alcuni spin-off ed un OVA