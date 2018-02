La terza stagione di My Hero Academia potrebbe coprire più archi narrativi?

Dire che i fan siano in fibrillazione per la prossima stagione di My Hero Academia sarebbe un eufemismo. L'anime è diventato uno dei più popolari del momento, e un rumor non confermato afferma che il pubblico potrebbe ricevere più di quanto previsto quando la terza stagione tornerà sugli schermi giapponesi.

Dopo tutto, una nuova voce afferma che l'anime coprirà due archi narrativi (se non di più). Su Twitter, il fandom ha iniziato ad agitarsi quando un noto leaker ha stuzzicato i fan riguardo a un prossimo promo di My Hero Academia. Yonkou Productions, come potete vedere in calce alla notizia, ha detto ai fan della prossima key visual di Weekly Shonen Jump per l'anime, e ha aggiunto questo commento vago:

"Pensandoci ora, quella key visual per MHA Stagione 3 significa che faranno l'arco Kamino." Così il gioco è fatto. My Hero Academia non avrà un solo arco narrativo quando farà il suo ritorno, ma ne coprirà almeno due. I fan sanno già che la prossima stagione di My Hero Academia conterrà l'arco "School Trip" del manga. Il trailer del debutto dello show ha evidenziato la saga in questione e sono stati anche pubblicati i disegni per i suoi villain. L'arco in arrivo verrà quindi inserito nell'arco "Hideout Raid", che viene spesso definito dai fan come "Kamino Arc".

Quest'ultima saga è una delle più action dell'intera produzione ed è strettamente legata alla precedente. L'arco narrativo "School Trip" segue gli eroi studenti della UA Academy mentre frequentano un campo di addestramento estivo. Tuttavia, le cose si complicano quando l'Unione dei Villain attacca il campo. Il gruppo finisce per prendere in ostaggio Katsuki Bakugo e l'arco "Hideout Raid" segue gli amici del ragazzo e una sfilza di Pro Heroes nella loro missione di recupero.