La testata DC Rinascita Justice League of America chiuderà ad Aprile

disi concluderà ad Aprile, lo stesso mese in cui si concludono DC Rinascita perderà molte delle sue testate iniziali entro Maggio.

La serie è stata precedentemente interpretata come "in pausa" per dare spazio a Justice League: No Justice a Maggio, ma secondo quanto riferito, la DC ha confermato che la serie attualmente esistente si concluderà con il numero 29 di aprile. Justice League of America scritta da Orlando, riuniva un certo numero di eroi della B-list -molti dei quali presenti in primo piano- o varianti di personaggi. La serie è stata lanciata poco dopo l'inizio dell'iniziativa DC Rebirth, con una serie di one-shot che mettevano in risalto i singoli membri. Orlando ha usato la serie come un'opportunità per esplorare personaggi irriverenti come Lobo, Aztek e persino Promethea.

Orlando, che ieri sera ha fornito un commento a conferma dell'annullamento di Supergirl, è rimasto in silenzio su Twitter riguardo a Justice League of America, anche se i sospetti che la serie fosse giunta alla fine sono stati verificati da Newsarama. Due importanti progetti -l'evento No Justice alimentato dalla Justice League e il debutto di Brian Michael Bendis su Superman con The Man of Steel- usciranno entrambi a Maggio e promettono di modificare radicalmente i mondi in cui questi personaggi girano. I prossimi progetti cancellati di DC includono Trinity, Supergirl, Super Sons -tutti e tre gradi di separazione rimossi da Superman- Batgirl, Birds of Prey e Justice League of America, oltre a voci su Titans e Teen Titans. Ognuno di questi titoli potrebbe verosimilmente essere legato all'evento No Justice.

Ufficialmente, Teen Titans e Titans non sono stati dichiarati cancellati, con lo showrunner di No Justice e lo scriba della Justice League in arrivo, Scott Snyder, che hanno spiegato su Twitter che "Justice League: No Justice è una mini che uscirà ogni settimana di Maggio, passando per Justice League, Justice League of America, Teen Titans e Titans, e che spingerà alcuni nuovi libri, alcune nuove versioni di libri esistenti." Con questa logica, forse non dovrebbe sorprendere che alcuni di questi titoli stiano svanendo.