La Tokyo ONE PIECE Tower presenta una nuova esperienza immersiva

Si sa, ONE PIECE è un fenomeno mondiale di vendite e non è strano che gli si dedichino continuamente numerosi eventi. Nel parco a tema dedicato alle avventure del pirata dal cappello di paglia nella Tokyo Tower verrà effettuata un'esperienza di "Immersive Theatre".

Sull'account ufficiale ONE PIECE Tower, che potete vedere in calce, è stato infatti annunciato che, da sabato 8 dicembre, inizierà la vendita dei biglietti per un nuovo spettacolo dedicato a ONE PIECE nel parco a tema situato nella grande attrazione edochiana. La struttura ospiterà uno spettacolo che si terrà ogni giorno dal 10 al 25 gennaio 2019 che coinvolgerà gli spettatori in un'esperienza completamente immersiva. Ogni persona seguirà un percorso diverso e aiuterà Rufy Cappello di Paglia nello svelare il mistero dietro Tongare Island, isola su cui si svolgerà la storia dello spettacolo.

ONE PIECE continua la sua marcia inarrestabile confermandosi nuovamente il manga più venduto dell'anno editoriale giapponese. La serie, pubblicata in patria da Shueisha e in Italia da Star Comics, segue le avventure di Monkey D. Rufy, detto cappello di paglia, che ambisce a diventare il re dei pirati dando la caccia al One Piece, un tesoro nascosto dal leggendario pirata Gol D. Roger.