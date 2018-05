La Tomba delle Lucciole: la nuova edizione sarà trasmessa da Man-Ga su Sky a giugno!

Tramite i propri canali social, Man-Ga ha annunciato che La Tomba delle Lucciole, film cult d'animazione dello Studio Ghibli, verrà trasmesso sull'omonimo canale su Sky nel mese di giugno e sarà in replica per diverse serate. Vi forniamo tutti i dettagli dell'annuncio.

La Tomba delle Lucciole è un celebre film dello Studio Ghibli del 1988, una delle opere più apprezzate e celebri del maestro Isao Takahata, co-fondatore della compagnia recentemente scomparso. In onore al leggendario regista, uno dei padri fondatori dell'animazione giapponese moderna, Man-Ga trasmetterà in prima TV assoluta la nuova edizione del film che un tempo era noto con il titolo "Una Tomba per le Lucciole".

Nel 2015, infatti, Yamato Video si occupò di editare una nuova versione del film del 1988, forte di un nuovo adattamento e doppiaggio più fedeli ai testi originali, che fu trasmessa anche al cinema per un evento di due giorni. Il 29 gennaio del 2011, sempre a cura di Man-Ga, la versione originale della pellicola Ghibli fu mandata in onda per la prima volta nella sua storia: questa volta, Man-Ga si occuperà dell'esordio in TV dell'edizione con il nuovo doppiaggio cinematografico, sul canale 149 di Sky.

Di seguito, come illustra l'editore sui propri canali social, i piani per la prima TV e per le successive repliche su Man-Ga:

Sabato 2 giugno ore 21:20

Sabato 9 giugno ore 21:20

Domenica 10 giugno ore 21:20

Domenica 17 giugno ore 21:20

Siete pronti a rivivere uno dei capolavori firmati dal compianto Isao Takahata?