La trasposizione animata de Ao-chan Can't Study esordirà in Giappone ad aprile

È stato recentemente annunciato che il manga “Ao-chan Can’t Study” (Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai) di Ren Kawahara riceverà molto presto un adattamento animato. Il primo episodio della nuova serie approderà infatti sul circuito televisivo nipponico durante il mese di aprile 2019.

Visionabile in chiosa all’articolo, il primo trailer promozionale della serie ci permette di familiarizzare coi primi tre personaggi della vicenda. Doppiata da Azumi Waki (Rem Galleu in How NOT to Summon a Demon Lord) la protagonista Ao Horie è una studentessa di liceo che vorrebbe cominciare a vivere da sola; a tal proposito, la fanciulla si impegna moltissimo, affinché possa un giorno frequentare un’università molto lontana da casa.



Junta Terashima presta invece la propria voce a Takumi Kijima, un compagno di classe di Ao-chan, di cui a quanto pare è innamorato; ha un cuore puro ed è molto gentile. Kenjiro Tsuda (Hyakunosuke Ogata in Golden Kamuy) doppierà infine il vecchio Kasaki Horie, padre di Ao-chan. È un popolare autore di romanzi erotici, che tuttavia firma col nome di Horie Hanasaki.

Keisuke Inoue (L'epopea del cavaliere ripetente, Masamune-kun's Revenge, Two Car) dirige l’anime presso SILVER LINK (Digimon Adventure tri., Fairy Tail), mentre Michiko Yokote (Shirobako, Children of the Whales, Karakai Jōzu no Takagi-san) e Miwa Oshima (The Story of Saiunkoku, Koihime Musō, Aria the Scarlet Ammo AA) ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design.