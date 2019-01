La trasposizione animata di Girly Air Force sarà composta da 12 episodi

Il sito ufficiale di Girly Air Force, nuovo anime tratto dai romanzi di Kōji Natsumi, ha recentemente svelato che la serie televisiva sarà racconta in due Blu-ray Disc, per un totale di 12 episodi. I tre volumi verranno pubblicati in patria il 29 marzo, il 26 aprile ed il 24 maggio 2019.

Approdato soltanto ieri sul circuito televisivo nipponico, il primo episodio di Girly Air Force è già disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, la quale ce ne proporrà una puntata - con doppiaggio originale e sottotitoli in italiano - ogni giovedì pomeriggio, a partire dalle ore 17:30 circa. Di seguito vi proponiamo la sinossi e alcuni screenshot del primo episodio, intitolato “Ali Rosse”.



“Gli sconosciuti oggetti volanti chiamati ‘Zai’ stanno superando il potere delle armi dell’aviazione. Kei Narutani sta cercando di fuggire da Shanghai con una nave, che finisce per essere attaccare proprio dagli Zai. La sua vita è salvata dall’intervento di un misterioso aereo rosso. Un giorno, al centro di evacuazione di Komatsu City, Kei scorge lo stesso aereo rosso. Il posto in cui è diretto… è la base di Komatsu del Self-Defense Air Force.”

Katsumi Ono (Senki Zesshō Symphogear AXZ, Yu-Gi-Oh! 5D's) dirige la serie presso lo studio d’animazione Satelight, mentre Shingo Nagai (WorldEnd, New Game!) ne supervisiona la sceneggiatura. Tōru Imanishi (WorldEnd, Ragnastrike Angels) è stato invece incaricato di adattare il character design originale di Asagi Tōsaka. Hiroyuki Taiga (Xenosaga: The Animation, Horizon in the Middle of Nowhere), infine, ne cura il mechanical designer.