La trasposizione animata di Mahō Shōjo Ore esordirà in Giappone nel mese di aprile 2018

Il sito ufficiale del progetto(letteralmente “”) ha recentemente svelato il secondo video promozionale dell’anime tratto dal fumetto del sensei, che esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 2 aprile.

Scritto e disegnato da Mōkon, Mahō Shōjo Ore ruota attorno alla giovane Saki Uno, una studentessa delle superiori che ha un cotta per Mohiro, il fratello maggiore della sua migliore amica. Quando Mohiro è improvvisamente rapito dai demoni, Saki stipula frettolosamente un losco contratto che le permette di trasformarsi in una cosiddetta ‘Magical Girl’, che tuttavia muta il suo corpo in quello di un aitante uomo.

L’anime esordirà il 2 aprile sulla rete AT-X, mentre il giorno successivo verrà dato in replica su Tokyo MX. Prodotta dallo studio Pierrot+, la serie è diretta da Itsuro Kawasaki (Rental Magica, Shining Hearts, Tsukiuta. THE ANIMATION), mentre Yukiko Ibe (Nanatsuiro Drops, Jewelpet Twinkle, Onigiri) ne cura il character design.



Le due “identità” della protagonista Saki Uno saranno doppiate da Ayaka Ohashi e Kaito Ishikawa (Logix Fiscario nella serie di JRPG Atelier), mentre quelle della sua migliore amica Sakuyo Mikage, anch’essa in grado di trasformarsi, vanteranno le voci di Sachika Misawa (Strea nei videogiochi di Sword Art Online) e Wataru Hatano.



Il resto del cast include Aya Hisakawa nei panni di Sayori, la madre di Saki, e Kazuya Ichijou nelle vesti di Kokoro-chan, l’individuo con cui le fanciulle stipulano un contratto. Toshiyuki Toyonaga presterà la propria voce a Mohiro Mikage, mentre Koji Yusa e Showtaro Morikubo saranno rispettivamente Hyōe e Konami Yamo.