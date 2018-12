La versione teatrale di My Hero Academia apporta modifiche ad un personaggio

My Hero Academia, manga di Kohei Horikoshi, sta per ottenere il suo primo adattamento teatrale, in arrivo in Giappone nel prossimo anno. Intanto, i fan stanno osservando le realizzazioni dei personaggi e dei costumi che vengono presentati man mano.

Dopo la presentazione di Mineta, stavolta è il turno di mostrare Momo Yaoyorozu, la bella eroina della classe 1A. Lo staff dell'adattamento teatrale di My Hero Academia ha deciso di apportare alcune modifiche al suo costume da eroe, difficile da adattare nella realtà, ma senza snaturare quella che è l'idea portante dell'abito. Nel manga, Yaoyorozu porta un vestito scollato e aperto in molti punti per poter creare oggetti continuamente, e questo stesso principio è stato mantenuto aggiungendo una semplice cerniera al lato frontale, in modo da poter essere aperto e chiuso a piacimento.

Nel tweet in calce potete osservare la nuova versione del costume, indossato da Saaya Yamasaki che sarà l'attrice che si occuperà di Yaoyorozu. Questo cambio è stato apprezzato molto di più di quanto sia stato fatto per Mineta ma, per quest'ultimo, era difficile mantenere una reale trasposizione. Dopotutto, come ha affermato Horikoshi stesso, i personaggi non sono stati disegnati con in mente la possibilità di un adattamento live-action e, pertanto, è difficile ottenere un risultato simile ai design su carta. Nonostante ciò, il mangaka si dice soddisfatto dei risultati raggiunti dai costumisti.

Lo spettacolo teatrale di My Hero Academia sarà in scena dal 12 al 21 aprile 2019 al Galaxy Theatre di Tokyo e dal 26 al 29 dello stesso mese al Sankei Hall Breeze di Osaka. Intitolato My Hero Academia: The "Ultra" Stage, sarà diretto da Tsuneyasu Motoyoshi, con la sceneggiatura di Hideyuki Nishimori, musiche di Shunsuke Wada mentre Umebo si occuperà della coreografia.