Labirinto dei Millenni: Yu-Gi-Oh! torna alle origini e punta sull'effetto nostalgia

Sono ormai passati 25 anni dal debutto di Yu-Gi-Oh! nel Sol Levante. Vista la sua lunga storia, era scontato che prima o poi Yu-Gi-Oh! avrebbe iniziato a far leva sul fattore nostalgia degli appassionati. Labirinto dei Millenni è solo l’ultimo prodotto che tenta di attualizzare carte e meccaniche vintage: il risultato, stavolta, è un successo!

Parola d’ordine: nostalgia

In effetti, Labirinto dei Millenni è l’ultimo set “nostalgico” di Yu-Gi-Oh!, e non fa niente per nasconderlo. L’espansione porta in occidente gran parte del set “Animation Chronicles 2023” dell’OCG giapponese e comprende carte utilizzate da iconici personaggi dell’anime come Yugi, Pegasus, Rex, Yusei e Yuma. Fin dal titolo (e dall’Occhio del Millennio che campeggia su ogni pacchetto), capiamo che Labirinto dei Millenni gioca con l’iconografia originale della serie anime e del cardgame Konami, senza per questo disdegnare l’introduzione di qualche novità nel gioco di carte collezionabili, con alcune aggiunte che hanno immediatamente catturato l’attenzione dei giocatori più attenti agli sviluppi del metagame e del competitivo. Il set è di fatto un seguito di Labirinto delle Memorie, uscito nel 2023 e che a sua volta operava in un’ottica di ripescaggio e ammodernamento di vecchi temi e archetipi (all’epoca quello del Guardiano del Cancello), ripresa anch’essa a piene mani da espansioni precedenti come La Corte dei Re e Chaos Toon.



In termini tecnici, Labirinto dei Millenni contiene 85 carte ed è acquistabile in pacchetti da 7 carte ciascuno. Il set è all-rare, quindi non ci sono carte Comuni: la cardlist si divide invece in 57 Rare, 16 Super Rare, 11 Ultra Rare e una Rara Segreta del Quarto di Secolo (il solito “Maghi del Legame e dell’Unità”, ancora una volta fuori lista). Inoltre, 16 carte sono disponibili come Rare Collector: nella nostra esperienza di sbustamento - effettuata grazie ad un booster box fornitoci da Konami - abbiamo trovato una manciata di Ultra Rare e una Rara Collector, ma non possiamo garantire che quest’ultima sia garantita in ogni box. Anzi, l’esperienza “storica” ci dice che questa volta siamo semplicemente stati più fortunati del solito: la distribuzione delle rarità maggiori resta sempre estremamente limitata. Delle 85 carte del set, la maggioranza sono delle ristampe di mostri, magie e trappole già visti in passato, mentre una quarantina sono del tutto nuove. Anche le ristampe, comunque, hanno il loro perché, rendendo più abbordabili mazzi ancora piuttosto costosi e che si trovano ai vertici del metagame, come il Salvataggio-ASSO. Segnaliamo anche una versione con artwork alternativo di Guerriero Rottame, il mostro Synchro che moltissimi ricorderanno con affetto per essere stato la prima creatura di questo tipo mai introdotta in Yu-Gi-Oh!, come cover card dello Starter Deck di Yu-Gi-Oh! 5D’s.

Un set “fiammeggiante” per il competitivo

Labirinto dei Millenni è uscito il 19 gennaio in edicola e nei negozi specializzati. La carta che trovate in copertina (o meglio, uno degli artwork più grandi tra i 17 presenti su ogni pacchetto) è l’Occhio dell’Illusione, una magia di Maximillion Pegasus che - per design, effetto e artwork - sembra uscita da un set di una quindicina d’anni fa. E in effetti si tratta di un anime import molto atteso dai fan, anche se forse non avrà alcun gioco nel competitivo. La magia ha tre effetti diversi, che puntano a replicare la complessità e l’arbitrarietà delle regole dell’anime, ma anche a fornire consistenza ai deck Illusione, ovvero ai mazzi basati sui Mostri Illusione introdotti in Yu-Gi-Oh! lo scorso anno, con Nexus dei Duellanti. Si tratta di una Magia Rapida, che può essere attivata solo se controllate almeno un Mostro Illusione o un Incantatore e che vi permette di prendere il controllo di un mostro avversario per un turno, di rendere invulnerabili i vostri Incantatori e Mostri Illusione (sempre per un turno) o di modificare il bersaglio di un attacco avversario. Una carta estremamente versatile, dunque, ma basterà perché trovi gioco nel competitivo?



La chase card per tutti i collezionisti e i duellanti di Yu-Gi-Oh! è però sicuramente Falò, una Ultra Rara che va per i 100 Euro in rete nel momento in cui scriviamo queste righe. L’effetto della magia è relativamente semplice - e anche qui fa tornare alla mente i fasti dei tempi andati: “Aggiungi 1 mostro Pyro di Livello 4 o inferiore dal tuo Deck alla tua mano. Puoi attivare solo 1 "Falò" per turno”. Al momento, Falò è una carta centrale per l’archetipo Pyro, che però è ancora un tema “in divenire”: la carta dovrebbe diventare potentissima in combinazione con “Occhio di Serpente Pioppo”, in arrivo in Incubo Fantasma, la prossima uscita mainline di Yu-Gi-Oh!, che approderà nei negozi il 9 febbraio. Questa carta può a sua volta permettervi di pescare “Spoglie del Peccato Originale - Occhi di Serpente”, che a sua volta vi permette di evocare specialmente un mostro “Occhi di Serpente” o “Diabellstar” dal Cimitero. Per giunta, Falò può anche essere utilizzata in altri archetipi basati sui mostri con attributo Fuoco, come il recente mazzo dei Re del Fuoco, appena arrivato nei negozi sotto forma di Structure Deck. Una tempesta perfetta, insomma.



Tra le altre carte che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti in futuro abbiamo il ritorno dello Spadaccino di Fuoco di Yu-Gi-Oh!, questa volta sotto forma di Mostro Effetto, e non di Fusione: con questo mostro nasce anche l’archetipo “Spadaccino di Fuoco”, che però deve ancora dimostrarsi abbastanza consistente da dire la sua in competitivo. La creatura ha anche una combo con un’altra promettente carta di Labirinto dei Millenni, “Salamandra, il Drago Fiamma Volante”, che a sua volta inaugura il nuovo archetipo Salamandra, il quale potrebbe ibridarsi in futuro con quello dello Spadaccino di Fuoco per creare un deck vincente. Resta però tutto da vedere il supporto fornito da Konami ai due temi. Un’altra carta da tenere attentamente sott’occhio è invece il mostro XYZ Numero 1: Infezione Buzzking, il cui effetto è davvero scoppiettante: la creatura vi permette di distruggere senza alcuna ripercussione un mostro dell’avversario, oppure di inviare al cimitero una carta dal suo Extra Deck. Sotto questo punto di vista, Infezione Buzzking è uno dei pochissimi mostri capaci di interagire con l’Extra Deck del nemico, il che lo rende un’inclusione quasi scontata in diversi mazzi.