Dalle lacrime alla rabbia, l'ultimo episodio di ID: INVADED ha sconvolto il web

La scena ha fatto scoppiare in lacrime migliaia di spettatori e allo stesso tempo, ha dato un enorme boost in termini di popolarità all'opera di Studio NAZ. ID: INVADED si concluderà tra tre settimane con la messa in onda dell'episodio numero 13 e dovrebbe essere rinnovato per una seconda stagione.

Dopo quasi un anno passato nella realtà alternativa, corrispondente a circa venti minuti nel mondo reale, Narihsago incontra per la prima volta Hondoumachi e finisce per tornare a contatto con la realtà. Il montaggio successivo, accompagnato dallo straziante brano " Memories of Love " e osservabile in calce insieme ad alcuni post della community, inizia mettendo in scena la felice vita della famiglia dell'ex detective, e si conclude mostrando il volto sfigurato della figlia - massacrata a mani nude dal "Lottatore" - e il suicidio della moglie di Sakaido. La disperazione del protagonista, doppiato meravigliosamente da Kenjiro Tsuda , è a tratti fin troppo palpabile.

Negli ultimi due episodi della serie, i detective Hondoumachi e Narihisago si sono immersi nel secondo livello del subconscio del protagonista, finendo per rimanere bloccati in una realtà alternativa dove la moglie e la figlia di Narihisago sono ancora vive. Il protagonista, inizialmente cosciente della situazione, finisce per prevenire la morte della sua famiglia uccidendo violentemente il colpevole dell'omicidio, in una delle scene di combattimento più crude e realistiche degli ultimi anni.

