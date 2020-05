Lady Gaga diventa un Digimon con questa inaspettata fan art

Il mondo di Digimon Adventure è ricco di creature mostruose o ispirate ad animali esistenti o che lo erano tanto tempo fa. Un esempio è Agumon che, con le sue digievoluzioni, scava a piene mani dal mondo dei dinosauri. Ma ce ne sono anche altri molto più umanoidi come la coppia di angeli formata da Angemon e Angewomon.

Quest'ultima è l'evoluzione di Gatomon e fu fondamentale nella prima serie di Digimon per far trasformare Agumon in Wargreymon e battere così VenomMyotismon. In questa nuova serie di Digimon Adventure 2020 ancora deve fare la sua comparsa, ma gli episodi finora trasmessi sono pochi e pertanto non c'è da sorprendersi.

Tuttavia il fan Carlos Gzz su Twitter ha deciso di riportarla sotto i riflettori creando una fan art piuttosto inattesa. Il disegnatore ha infatti unito il digimon Angewomon con la popstar americana Lady Gaga. La cantante di origini italiane si trova suo malgrado a vestire i panni del digimon angelico nel disegno che potete vedere nel tweet in basso. Il gioco di luci fa sembrare Lady Gaga una vera divinità.

In attesa del ritorno in TV di Digimon Adventure 2020, sospeso per il Coronavirus, i fan hanno detto la loro sulla top 10 dei Digimon migliori di tutti i tempi.