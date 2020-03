Lady Gaga e l'omaggio a Ghost In The Shell per un servizio fotografico

Il mondo degli anime ha fatto spesso irruzione nel mondo della musica pop, creando collaborazioni di ogni genere. Alcune riuscite, altre meno. Stavolta è la cantante Lady Gaga che ha omaggiato la celebre serie creata da Masamune Shirow, Ghost In The Shell durante un servizio fotografico.

Per il suo ultimo lavoro musicale intitolato Chromatica, in uscita il prossimo mese di Aprile, Lady Gaga sembra che abbia omaggiato palesemente Ghost In The Shell con la sua posa che richiama una delle più iconiche immagini dell'opera di Shirow, poi trasposta in un anime dal leggendario regista Mamoru Oshii. Come potete vedere nel post su Twitter in calce alla notizia, dove la foto (pubblicata su Paper Magazine) e la copertina dell'anime vengono comparate, la cantante è attaccata a dei cavi dietro la schiena proprio come Motoko Kusanagi. Le differenze tra le due immagini consistono nel fatto che Motoko è armata di una mitraglietta, mentra Lady Gaga è disarmata e, sulla testa, ha una sorta di congegno cybernetico molto inquietante. I fan ovviamente hanno fatto notare immediatamente la somiglianza della scena, riportando i loro commenti sui vari social.

Se siete fan di Ghost In The Shell, sappiate che Netflix sta preparando una nuova serie in CGI intitolata Ghost in the Shell: SAC_2045. Curiosamente però, il regista Mamoru Oshii non aprezza servizi di streaming.