Lady Nagant fa centro con un cosplay: il nuovo personaggio di My Hero Academia in foto

Alcuni personaggi riescono a fare centro con poche pagine o con poche vignette. Grazie al loro carisma e al percorso programmato dall'autore, si presentano e non se ne vanno più dal cuore degli appassionati. È il caso di Lady Nagant, personaggio da poco apparso in My Hero Academia.

Durante il periodo da vigilante di Izuku Midoriya, il ragazzo ha affrontato diversi criminali. Ha catturato molti di quelli evasi da Tartarus grazie all'aiuto di All for One, ma in pochi sono minacciosi come Lady Nagant. Ritenuta da Hawks uno dei villain più pericolosi, la donna è riuscita a tenere sotto scacco il protagonista di My Hero Academia durante il breve ciclo di capitoli che l'ha vista in primo piano. Il suo destino non è roseo però a causa di All for One e del tranello da lui ideato.

In My Hero Academia l'abbiamo quindi vista in azione per pochi capitoli, ma in rete i fan hanno espresso grandi apprezzamenti per lei. Non è un caso quindi se Tendo Rei ha deciso di dedicare un cosplay proprio a Lady Nagant. La donna si mostra con i suoi capelli particolari, colorati in parte di blu e in parte di rosa e che sono un suo marchio di fabbrica. In alcune foto dell'album disponibile in basso inoltre si nota parte della sua divisa, molto semplice e che le permette la massima agilità nonostante l'uso del suo particolare quirk. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema My Hero Academia?

Intanto Lady Nagant è finita sulla copertina del volume 32 del manga, a testimonianza dell'importanza del ruolo che ha ricoperto.