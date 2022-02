Lady Nagant in un cosplay: il nuovo personaggio di My Hero Academia colpisce i fan

In un manga lungo come My Hero Academia ci sono tanti personaggi che vengono e tanti che vanno. Kohei Horikoshi ha introdotto tante figure secondarie, alcune che sono rimaste ancora oggi a rimpolpare le seconde e terze linee e altre invece che sono fuori dai giochi. La situazione vale sia per il fronte degli eroi che per quello dei villain.

Nella seconda categoria ricade uno degli ultimi personaggi che Kohei Horikoshi ha introdotto in My Hero Academia. Durante la saga recente in cui Deku ha fatto da vigilante per le varie città giapponesi, il protagonista ha dovuto confrontarsi con Lady Nagant, la pedina più temibile al servizio di All for One. L'assassina evasa da Tartarus ha un potere interessante e le sono bastati pochi capitoli per conquistare nettamente il pubblico di lettori della serie.

Ciò ha portato alla produzione di molto materiale dedicato a lei. Oltre le innumerevoli fan art disponibili in rete, non mancano ovviamente i cosplay di Lady Nagant di cui Ilvill si è fatta recentemente portatrice. Il suo vestito smanicato e il suo fucile - espressione del suo potente quirk - sono visibili in foto, insieme ai capelli viola con fibre colorate che sono fondamentali per dare potenza ai suoi attacchi.

Il volume 33 di My Hero Academia chiude quella fase di Deku, riportandolo all'ovile.