Lady Oscar: in arrivo un remake anime per il 50esimo anniversario della serie

Se anime e manga sono così diffusi in Italia al giorno d'oggi, lo si deve a serie storiche come Le Rose di Versailles - Lady Oscar, opera che ha segnato l'infanzia di milioni appassionati che hanno oggi trasmesso la loro passione ai propri figli. Secondo alcuni leaker, l'opera riceverà un remake anime.

In occasione del 50esimo anniversario della serie manga scritta e disegnata da Riyoko Ikeda, nel mese di luglio in Italia J-POP Manga ha pubblicato un cofanetto da collezione di Lady Oscar. Ma pare non sarà solamente questo progetto a celebrare l'opera.

Stando a un leak, proveniente da una fonte piuttosto affidabile, per il 50esimo anniversario del manga, arriverà un remake dell'iconica serie anime. Al momento, non si hanno informazioni certe e non sappiamo ancora quale studio d'animazione si occuperà della produzione. L'uscita, se i rumor dovessero rivelarsi fondati, potrebbe avvenire tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Il manga di Lady Oscar, fece il suo debutto sulla rivista Margaret di Shueisha nel 1972. In Italia, la prima edizione, targata Granata Press, risale al 1993. Per quanto riguarda l'anime, invece, quello originale risale al 1979. Le puntate, furono trasmesse su Italia 1 dal 1982. La serie integrale di Lady Oscar è disponibile su Now TV, in attesa del remake.