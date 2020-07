Lady Oscar, la cantante Clara Serina rivela: 'Non dimenticherò mai le parole dei fan'

Lady Oscar è uno di quei classici senza tempo trasmessi ancora oggi in Italia, e gran parte del successo in terra nostrana deriva, indubbiamente, dalla splendida sigla composta da I Cavalieri del Re. A tal proposito, La Repubblica ha recentemente condiviso un'interessante intervista ad una delle voci del gruppo, quella della cantante Clara Serina.

"Inizialmente I Cavalieri del Re erano composti da me e mio marito, Riccardo Zara", racconta Clara Serina nel servizio di Antonio Nasso, "dopodiché ho fatto entrare mia sorella Guiomar e mio figlio di sei anni. L'idea era quella della famigliola canterina. Successivamente arrivò la domanda di Lady Oscar, ai tempi non avevamo modo di vedere il cartone, ma ci bastò la fantasia. Possiamo dire di aver venduto 5 milioni di dischi solo con quella sigla".

La cantante ha poi parlato del suo percorso da solista: "Io sono stata solista di molti brani. Non vi dico quanta gente mi chiede in pubblico, per genitori, fratelli, sorelle e via dicendo. Sono arrivata dal Brasile per studiare medicina, e dopo due anni sono diventata una cantante famosa. Nel 2000 ho ricevuto chiamate dei fan, persone che mi dicevano "dopo la voce di mia mamma, la voce più importante della mia vita è la tua". Da lì, non ho più smesso". In calce potete trovare il link per dare un'occhiata al video completo.

E voi cosa ne pensate? Quali sono state le sigle degli anime che vi hanno cresciuto? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan di Lady Oscar invece, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata alla nostra lista delle cinque curiosità che potreste non conoscere sull'opera di Ryoko Ikeda.