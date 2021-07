Lady Oscar Collection - Le Rose di Versailles Encore, il nuovo box di J-Pop esce a luglio

Ad un anno dall'uscita del primo cofanetto della Lady Oscar Collection - Le Rose di Versailles, l'edizione deluxe contenente le storie serializzate dal 1972 al 1973 da Riyoko Ikeda, J-Pop Manga presenta un nuovissimo box della Lady Oscar Collection, questa volta sottotitolato "Encore" e contenente le storie pubblicate dal 1984 al 2018.

"La nostra Lady Oscar Collection non poteva certo finire lì!" scrive Georgia Cocchi Pontalti, Marketing Manager di J-Pop Manga, riferendosi alla prima raccolta pubblicata nel 2020. "Il 14 Luglio è una data molto importante sia storicamente, che per la trama di questa meravigliosa opera. Per questo, non c’era modo migliore di celebrare il giorno della Presa della Bastiglia se non dando ai lettori occasione di reimmergersi nel mondo delle Rose di Versailles, dietro la sapiente guida dalla sensei Riyoko Ikeda".

J-Pop Manga completa quindi la pubblicazione dell'opera della sensei Ikeda con un secondo luxury box dedicato a Lady Oscar, rendendo disponibile il box Lady Oscar Collection - Le Rose di Versailles Encore nella storica data del 14 luglio. La raccolta delle storie scritte dal 1984 al 2018 continuano il racconto sulle avventure di Oscar e delle Rose di Versailles a grande richiesta da parte dei lettori: La contessa dall’abito nero, Loulou la grande investigatrice (già noto come Le Storie Gotiche) e gli Episodi. Anche per questi splendidi extra arriva quindi l'edizione definitiva con pagine a colori in un box che raccoglie i Vol. 6-8 e uno speciale segnalibro allegato al box. Il prezzo di questo nuovo cofanetto è di €42,00.

E voi cosa ne dite? Siete interessati a questo box da collezione? Ditecelo nei commenti! Per altre novità firmato J-Pop Manga, non dimenticate di dare un'occhiata alla lista delle migliori uscite di luglio 2021.