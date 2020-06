Lady Oscar sarà interrotto in Italia: il comunicato di RW Edizioni

Tra gli anime che hanno appassionato intere generazioni in Italia c'è sicuramente Lady Oscar, che ci permetteva di seguire la storia della Francia alla fine del '700 dagli occhi di Oscar François de Jarjayes. All'alba della fine dell'ancien régime, le battaglie personali e non di Lady Oscar ricevettero molto consenso.

Come accade spesso, l'anime era tratto dal manga Versailles no Bara (Le rose di Versailles) scritto e disegnato da Ryoko Ikeda. Da diversi anni RW Edizioni possedeva i diritti di pubblicazione in Italia, concessi da Ikeda Production. Dopo la pubblicazione del volume 12 di Le Rose di Versailles - Lady Oscar però la casa editrice italiana ha dovuto comunicare lo stop e pertanto i volumi 13 e 14 non arriveranno nel nostro paese.

La mancata pubblicazione è dovuta a una scelta dell'editore nipponico di non concedere i diritti di questi due volumi finali. Va tuttavia ricordato che la storia principale di Lady Oscar si è già conclusa da diversi volumi e che gli ultimi quattro contengono storie extra disegnate da Ryoko Ikeda successivamente alla conclusione della serializzazione originale. Alcuni di questi capitoli extra di Lady Oscar hanno una pubblicazione molto recente, come quelli del 2017.

In ogni caso, la casa editrice Goen continua a precisare che le uscite degli altri manga non subiranno stop se non per cause di forza maggiore come questa.