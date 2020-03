Lady Oscar, Occhi di Gatto e altri grandi classici anime sono tornati su Italia 1

Italia 1 ha recentemente annunciato il ritorno di alcuni grandi classici anime, in onda di prima mattina a partire dal 25 marzo 2020. Oltre a Kiss me Licia infatti, di cui vi abbiamo già parlato nella giornata di ieri, è stato confermato il ritorno di altre serie iconiche del calibro di Lady Oscar, Memole dolce Memole, Pollyanna e altre ancora.

Memole dolce Memole è il primo della lista e sarà trasmesso da lunedì a venerdì alle 6:35 del mattino. Alle 7 è il turno di Pollyanna, la giovanissima protagonista dei romanzi di Eleanor H. Porter, mentre alle 7:30 tocca a Fiocchi di cotone per Jeanie, l'anime del 1992 di Shiro Ishinomori. Chiude il quartetto il sopracitato Kiss me Licia, in onda dalle 8:00 alle 8:30.

Nel weekend lo spazio sarà riservato a due delle opere più conosciute dal pubblico italiano, ovvero Lady Oscar e Occhi di Gatto. Il primo manderà in onda due episodi dalle 8:00 alle 8:50, mentre il secondo seguirà a ruota con altre due puntate, e si concluderà intorno alle 9:40.

L'attuale periodo di lockdown rappresenta un'occasione fantastica per recuperare questi grandi capolavori, a loro modo centrali per lo meno per quanto concerne lo sviluppo del settore anime sul suolo italiano. Le serie dovrebbero rimanere in onda fino ai primi di giugno, nel caso in cui l'emittente Mediaset decidesse di riservarle un posto nel palinsesto fino alla conclusione.



E voi cosa ne pensate? Li recupererete? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste più propensi alla lettura invece, vi rimandiamo alla nuovissima offerta di Panini Comics.