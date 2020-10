Lady Oscar: si torna alla corte di Francia con la serie integrale disponibile su Now TV

Lady Oscar , capolavoro di Riyoko Ikeda, e una delle serie anime più seguite in Italia nei primi anni '80, è finalmente tornata disponibile su una piattaforma di streaming, nella sua versione integrale. È stata la stessa Yamato Video, che detiene i diritti dell'opera, ad aver comunicato sui social il ritorno alla corte di Francia.

Tramite la condivisione del post che trovate in calce alla notizia infatti, il famoso editore ha confermato che sarà disponibile vedere l'intera stagione, composta da 40 episodi, su Now TV, e seguire la complicata vita di Oscar François de Jarjayes, una nobile donna, comandante della Guardia Reale, che è stata educata sin da bambina come se fosse un uomo.

Lady Oscar rimane tuttora una delle migliori opere a trattare temi storici, sia per quanto riguarda i manga che gli anime, inserendo personaggi verosimili in un'ambientazione reale, la corte di Versailles, in un'epoca incredibilmente affascinante, come quella della Rivoluzione Francese. I progetti di Yamato Video legati a Lady Oscar però non finiscono qui, in quanto entro la fine dell'anno dovrebbe essere pubblicata una speciale edizione Blu-Ray, anticipata con un brevissimo video pubblicato nel mese di luglio.

Ricordiamo inoltre che la cantante della sigla I Cavalieri del Re, Clara Serina, si è detta commossa delle parole dei fan, e vi lasciamo a 5 curiosità su Lady Oscar che forse non conoscete.