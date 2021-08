Lady Oscar torna su Italia 1 in versione rimasterizzata, l'annuncio di Yamato Video

Una delle serie animate che ha accompagnato la nostra infanzia sta per tornare in versione rimasterizzata. Parliamo di Lady Oscar, che da inizio settembre verrà trasmesso quotidianamente su Italia 1. Scopriamo tutti i dettagli sul clamoroso annuncio Yamato Video.

Dal 6 settembre, sul palinsesto mattutino di Italia 1 ci sarà un grande ritorno. Come annunciato da Yamato Video, sul canale Mediaset verrà trasmesso, tutti i giorni alle ore 8:10 circa, Lady Oscar in versione rimasterizzata.

Tratto dal manga scritto e illustrato da Riyoko Ikeda nel 1972, Lady Oscar, conosciuto anche con il titolo di Le Rose di Versailles, è un grande classico di Italia 1. L'anime venne infatti trasmesso dal canale Mediaset per la prima volta nel lontanissimo 1982.

Lady Oscar tornerà questa volta in una versione completamente inedita rimasterizzata in HD. Stando a quanto rivelato da Yamato Video sui propri social, per quanto riguarda la sigla "ci sarà una sorpresa". Non ey chiaro dunque se questa versione si avvarrà della sigla cantata dai Cavalieri del Re, da quella di Cristina D'Avena, oppure da una canzone totalmente inedita.

Cosa ne pensate di questo annuncio? Vi collegherete con questo graditissimo appuntamento mattutino con Italia 1? Recentemente, Le Rose di Versailles è arrivato in Italia in uno splendido box da collezione realizzato da J-POP. Vi lasciamo infine all'ultimo annuncio Yamato, il doppiaggio italiano di Magic Kaito 1412.